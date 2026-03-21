"Pulizie di Primavera" a Santeramo: raccolte 2 tonnellate di rifiuti sul Cammino Materano

SANTERAMO IN COLLE – Si è conclusa con un bilancio straordinario l’iniziativa, svoltasi lo scorso sabato lungo il primo tratto sterrato del sentiero in. Grazie all’impegno congiunto die delle associazioni, sono state raccolte circaabbandonati, tra cuie numerosi altri materiali ingombranti e indifferenziati.

Il materiale è stato differenziato ove possibile e raggruppato in due punti di raccolta per facilitarne il prelievo da parte dell’azienda di igiene urbana. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Santeramo in Colle e dal Cammino Materano, ha messo in evidenza la forza della collaborazione e la crescente sensibilità della comunità verso la tutela ambientale. Significativo il supporto logistico offerto dal signor Lorenzo con il suo Landini.

Le voci dei protagonisti

Gianni Cardascia, rappresentante legale delle Giacche Verdi, ha dichiarato:

"Ringrazio i soci G.V. e tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo questa mattina per ripulire C/da Pantarosa. Ringrazio tutti per la sensibilità e il senso civico dimostrato".

Paolo Flace, di Associazione C.A.SA., ha aggiunto:

"Oggi, grazie all’impegno e alla collaborazione delle diverse associazioni, abbiamo riportato alla bellezza originaria un tratto del percorso del Cammino Materano. A dispetto della giornata uggiosa, per noi è primavera!"

Giusy Perniola, di New Athletic Project, ha commentato:

"Siamo sempre molto contenti di poter dare il nostro supporto alle iniziative di Plastic Free. Passeggiare e correre nella natura è qualcosa di unico, e oggi il panorama della nostra murgia era ancora più bello perché pulito".

Raffaele de La Primavera ha sottolineato:

"È stata una bellissima giornata di cittadinanza attiva. Abbiamo dimostrato quanto anche i piccoli gesti possano fare la differenza, continuando a sensibilizzare e denunciare tutti gli incivili".

Filippo Natuzzi, referente locale di Plastic Free, ha concluso con una riflessione:

"È assurdo che tutti questi rifiuti si siano accumulati nel giro di soli tre anni. Il 22 novembre 2023 lo stesso percorso fu già ripulito da altre associazioni. Eppure, c’è chi continua a ignorare le regole e a deturpare il territorio".

Prossimi appuntamenti

L’impegno delle associazioni per la tutela del patrimonio naturalistico di Santeramo in Colle proseguirà con nuove iniziative. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile nei pressi del Bosco di Mesola, per continuare a promuovere ambiente, cittadinanza attiva e rispetto del territorio.