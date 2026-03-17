Il 18 marzo 2020 rappresenta una data indelebile nella memoria collettiva del nostro Paese. In quei giorni drammatici, il suono incessante delle sirene dei mezzi di soccorso e l’instancabile impegno di medici, operatori sanitari e volontari hanno raccontato, più di ogni parola, la gravità della pandemia che ha colpito l’intera nazione.

A distanza di anni, il 18 marzo 2026, la comunità di Trinitapoli si unisce nel ricordo delle vittime del COVID-19, in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Epidemia da Coronavirus. Un momento di raccoglimento e riflessione per onorare chi non c’è più e per custodire la memoria di un periodo che ha segnato profondamente le nostre vite.

L’Amministrazione Comunale di Trinitapoli ha organizzato una cerimonia commemorativa aperta a tutta la cittadinanza, con il seguente programma:

Ore 19:00 – Incontro presso l’Auditorium del Convento dei Padri Cappuccini.

Letture e testimonianze dedicate al ricordo delle vittime della pandemia

A seguire – Cerimonia commemorativa

Piantumazione di un albero della memoria presso il Parco C2A, zona “Butterfly”.

Alla manifestazione prenderanno parte il Sindaco Francesco di Feo, l’intera Amministrazione Comunale, le associazioni del territorio, le parrocchie e rappresentanti del mondo sanitario.

L’iniziativa vuole essere un segno concreto di memoria e di comunità, affinché il dolore vissuto non venga dimenticato e il ricordo dei nostri concittadini continui a vivere nei cuori di tutti.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo significativo momento di preghiera e commemorazione.



