Terremoto sulla costa ionica calabrese, scossa avvertita anche in Puglia e Basilicata

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha fatto tremare oggi, venerdì 6 marzo, la costa ionica della Calabria, con effetti percepiti fino in Puglia e Basilicata.

Il sisma, registrato dall’INGV alle 14:21, ha avuto epicentro nel Mar Ionio, a circa 13 km dalla costa cosentina nei pressi di Calopezzati, e un ipocentro a 22,2 km di profondità. Le onde sismiche hanno attraversato il Golfo di Taranto, risultando avvertite dalla popolazione pugliese.

Numerose segnalazioni sono arrivate dal Salento, dalla provincia di Brindisi fino a Taranto, dove molti cittadini hanno percepito distintamente il movimento tellurico, confermato dai social e dalle chiamate ai Vigili del Fuoco. Al momento non si registrano danni a persone o edifici né in Calabria né in Puglia.