Grecia, terremoto di magnitudo 5.5 nel Nord-Ovest: epicentro vicino a Rodotópi

ROMA - Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito il Nord-Ovest della Grecia nelle prime ore di oggi, domenica 8 marzo. La scossa è stata registrata alle 05:32 ora locale (04:32 in Italia) ed è stata avvertita in diverse aree della regione dell’Epiro.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dallo United States Geological Survey (USGS), il sisma si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici, ma le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione.

Epicentro vicino a Rodotópi

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 2 chilometri a Sud-Sud/Est della località di Rodotópi, nei pressi della città di Giannina (Ioannina), uno dei principali centri urbani della regione.

La scossa è stata percepita chiaramente anche nelle aree circostanti, senza però causare conseguenze rilevanti fino a questo momento.

Sismografi e rilevazioni

Le analisi preliminari indicano che il terremoto ha raggiunto magnitudo 5.5, con ipocentro a circa 10 km di profondità. Eventi sismici di questa intensità possono essere distintamente avvertiti dalla popolazione, soprattutto nelle zone vicine all’epicentro, ma non sempre provocano danni significativi.

Le autorità locali e gli enti di monitoraggio continuano a seguire l’evoluzione della situazione per verificare l’eventuale presenza di repliche sismiche nelle prossime ore.