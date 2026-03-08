Bari, convegno sul futuro dell’Intelligenza Artificiale organizzato dal Soroptimist International Club

BARI – Il Soroptimist International Club Bari, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, organizza lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 17.00, il convegno. L’evento si terrà nella Sala Convegni della Biblioteca dell’Ateneo, Palazzo Ateneo (ingresso via Crisanzio), con ingresso libero e senza prenotazione.

Saluti e apertura dei lavori

I saluti istituzionali saranno portati dal Roberto Bellotti, dal prof. Adriana De Serio, Presidente del Soroptimist International Club Bari, e dalla dott.ssa Adriana Agrimi, Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione dell’Università di Bari. La coordinatrice dei lavori congressuali sarà la prof.ssa Floriana Esposito.

Relatori e temi trattati

Interverranno, come relatori:





Al termine degli interventi, seguiranno dibattito e conclusioni. Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna

Il convegno intende celebrare anche la Giornata Internazionale della Donna, e vede la partecipazione di importanti associazioni locali, tra cui l’Associazione Mogli Medici Italiani (Presidente dott.ssa Zaira Rotunno) e lo Zonta International Club di Bari (Presidente dott.ssa Carmela Moretti). Per informazioni: 347 8972205.

Annalisa Appice, Dipartimento di Informatica, Uniba, con l’intervento “Affidabilità e sicurezza dell’IA”;Giovanna Castellano, Dipartimento di Informatica, Uniba, con “Macchine che vedono: prospettive e limiti della visione artificiale”;Claudia d’Amato, Dipartimento di Informatica, Uniba, su “Large Language Model ed implicazioni legali delle loro risposte”;Francesca A. Lisi, Dipartimento di Informatica, Uniba, con “Intelligenza Artificiale, Etica e Studi di Genere”.