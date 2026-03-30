Grottaglie cresce: nuove aree produttive per imprese e lavoro



GROTTAGLIE (TA) - Il Comune di Grottaglie accelera sullo sviluppo economico e apre a nuove opportunità per le imprese: con la delibera di Giunta comunale n.63 prende ufficialmente il via l’iter per ampliare le aree produttive e rispondere alla crescente domanda del tessuto imprenditoriale locale. - Il Comune di Grottaglie accelera sullo sviluppo economico e apre a nuove opportunità per le imprese: con la delibera di Giunta comunale n.63 prende ufficialmente il via l’iter per ampliare le aree produttive e rispondere alla crescente domanda del tessuto imprenditoriale locale.





L’Amministrazione comunale ha infatti adottato l’Atto di indirizzo per la variante al PRG, insieme al Rapporto preliminare di orientamento, avviando il percorso che porterà all’estensione delle zone D destinate ad attività produttive.





Secondo i dati degli uffici comunali, il fabbisogno immediato supera infatti i 93.000 metri quadrati, emerso attraverso manifestazioni di interesse presentate da operatori dei settori industriale, logistico e dei servizi.





Attualmente i circa 667.000 metri quadrati del territorio comunale destinati a insediamenti produttivi sono già utilizzati; pertanto, le superfici residue rappresentano un potenziale ulteriore di sviluppo. Il comparto oggi immediatamente disponibile, pari a circa 42.700 metri quadrati, testimonia una domanda vivace e in crescita da parte del sistema produttivo locale.





La variante urbanistica punta quindi a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo locale, favorendo nuovi insediamenti e l’attrazione di investimenti, in un contesto che mostra segnali di crescita nonostante il calo demografico.





L’area individuata per l’ampliamento si colloca in continuità con gli insediamenti esistenti e presenta caratteristiche ritenute idonee: è pianeggiante, priva di criticità ambientali o idrogeologiche e ben collegata alle principali infrastrutture, tra cui l’aeroporto di Grottaglie, la rete ferroviaria e la Strada Statale Appia.





Il progetto sarà sviluppato secondo criteri di sostenibilità ambientale e pianificazione responsabile, con attenzione al contenimento del consumo di suolo, alla presenza di aree verdi, all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili, oltre che alla qualità degli spazi e all’integrazione paesaggistica.





«Con questa variante urbanistica intendiamo dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese e accompagnare lo sviluppo economico della nostra città in modo ordinato e sostenibile» dichiara il sindaco Ciro D’Alò «Grottaglie dimostra di essere un territorio dinamico, capace di attrarre investimenti e generare opportunità. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una crescita equilibrata, che tenga insieme lavoro, tutela dell’ambiente e qualità della vita della comunità».