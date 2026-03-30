San Cesario di Lecce , Aldo Nicosia presenta il suo libro 'Ho ancora le mani per scrivere. Testimonianze dal genocidio a Gaza'



Nell’appuntamento promosso da Astràgali Teatro, lo scrittore dialoga con Samuela Pagani dei contenuti del suo testo. Martedì 31 marzo 2026, ore 19.00 Ex Sala Consiliare Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Spazio alla letteratura e ai temi attuali importanti martedì 31 marzo, alle 19, nell’Ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, con la presentazione del libro "Ho ancora le mani per scrivere. Testimonianze dal genocidio a Gaza" di Aldo Nicosia.





L’appuntamento rientra nella rassegna "Visioni dal paese grande" ideata da Astràgali Teatro e vede lo scrittore dialogare sui contenuti del suo volume con Samuela Pagani, saggista e docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università del Salento.





Il libro raccoglie duecentoventi storie brevi di persone che, dall’interno della Striscia di Gaza, raccontano la quotidianità di chi vive sulla propria pelle il genocidio. Si tratta di una serie di testimonianze di voci comuni: operai, contadini, casalinghe, medici e scrittori. Gente che narra lo strazio dei lutti e dello sfollamento, la vita sotto i bombardamenti, le emozioni, le paure, le preoccupazioni per i propri cari. La stesura del volume ha visto il coinvolgimento di circa quaranta traduttori, tra docenti di lingua araba nelle università italiane e altri esperti, che hanno tradotto le varie testimonianze con l’intento di offrire al lettore sprazzi di un’esistenza spesso oscurati dai mezzi di informazione.





Aldo Nicosia, docente di letteratura araba all’università di Bari, è autore del libro Il cinema arabo (Carocci 2007), nonché di articoli e contributi in volumi sulla settima arte, la letteratura moderna e contemporanea, la censura e le dinamiche socio-politiche del mondo arabo.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di "Astragali Teatro: Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



