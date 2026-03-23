Referendum, affluenza alle 19: in Puglia vota il 30,96%
BARI - Sale al 30,96% l’affluenza alle urne in Puglia alle ore 19 per il referendum sulla Giustizia, pari a circa 980mila elettori. Il dato è leggermente superiore rispetto al precedente referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 30,28%.
Nel dettaglio territoriale, l’affluenza più alta si registra nella provincia di Lecce con il 33,80%, seguita dall’area metropolitana di Bari con il 32,06% (34,62% nel capoluogo). Più basse le percentuali nelle altre province: Barletta-Andria-Trani al 30,36%, Brindisi al 30,15%, Taranto al 29,78% e Foggia al 26,86%, che resta il dato più contenuto.
Tra i comuni spicca Melpignano, in Salento, con il 44,08% dei votanti, mentre il dato più basso si registra a Carpino, nel Foggiano, con il 17,29%.
La prossima rilevazione sull’affluenza è attesa alle ore 23, alla chiusura della prima giornata di voto.