







MANFREDONIA(FG) - Il Daikin Tour 2026 arriva a Manfredonia. L’evento formativo dedicato a progettisti e installatori del settore HVAC e organizzato dalla multinazionale giapponese si svolgerà mercoledì 25 marzo, presso il REGIOHOTEL MANFREDI, strada per S. G. Rotondo Km 12, SP58.

Il tour, arrivato alla sua quarta edizione e articolato in 41 città italiane, rappresenta per i professionisti un’importante occasione di aggiornamento e confronto della climatizzazione, del riscaldamento e della purificazione dell’aria. In ogni tappa, i progettisti – ingegneri, architetti, geometri e periti industriali – potranno seguire un percorso formativo valido ai fini dell’acquisizione dei crediti professionali, mentre gli installatori avranno l’opportunità di dialogare con specialisti del settore e approfondire le più recenti innovazioni tecnologiche.

Il tema centrale dell’incontro di Manfredonia sarà l’analisi delle principali misure di incentivazione per l’efficienza energetica, con un focus specifico su Conto Termico 3.0 ed Ecobonus, un mix di incentivi e soluzioni impiantistiche per una progettazione sostenibile. Durante l’incontro si parlerà inoltre delle principali soluzioni tecnologiche Daikin: come Hybrizone, il sistema che integra climatizzatori Daikin e radiatori ottimizzando consumi ed emissioni, o il nuovo multisplit; anche la gamma commerciale sarà protagonista, con VRV CO2, o la gamma Small Inverter Chiller.

La partecipazione al Daikin Tour 2026 è gratuita e rappresenta un’opportunità di aggiornamento tecnico, confronto professionale e approfondimento sulle soluzioni più avanzate per la transizione energetica degli edifici.

"Organizzare circa 40 eventi in tutta Italia per un momento di incontro con tecnici e installatori, è l’occasione per presentare le novità Daikin, ma anche per condividere idee e aggiornamenti sulle più recenti tecnologie e novità normative di settore - commenta Hiroshi Shimada, CEO e Presidente di Daikin -. Il ritmo del cambiamento è sempre più rapido e la comunicazione diretta assume un ruolo fondamentale. Lo scorso anno abbiamo coinvolto circa 10.000 persone, tra installatori e progettisti, confermando il forte bisogno di aggiornamento e l’apporto valoriale di questi incontri. Il nostro obiettivo è continuare a crescere anche nel 2026 e a rafforzare questo dialogo, portando la nostra visione del futuro del settore direttamente sul territorio."

Per maggiori informazioni e per accreditarsi agli eventi è possibile visitare i link seguenti:

Progettisti: http://www.daikin-eventi.it/tour-2026

Installatori: https://www.daikin-eventi.it/tour-2026-installatori