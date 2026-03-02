Il FantaSanremo arriva al TIC Festival





A poche ore dalla fine del Festival 2026, il collettivo del FantaSanremo ha annunciato che il Trofeo FantaSanremo verrà consegnato durante la quarta edizione del *TIC Festival di Terni, in programma dal 9 al 12 aprile*.

Sul profilo ufficiale del FantaSanremo è apparsa per la prima volta l'immagine del trofeo: realizzato dall'artista *Onirico, il premio ritrae il volto iconico di Pippo Baudo, figura entrata nell'immaginario collettivo del gioco che ogni anno appassiona milioni di italiani.

A poche ore dall'annuncio, durante la diretta di Domenica In, sul palco di Mara Venier sono saliti LDA e AKA7even, freschi di assegnazione dello stesso trofeo che poi sarà nuovamente consegnato anche ad aprile al TIC.

A riceverlo a Terni sarà il vincitore del Campionato Mondiale, l'utente che avrà conquistato il maggior numero di punti con la propria squadra nel corso della competizione.

La consegna avverrà direttamente per mano del collettivo, in quello che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell'edizione in programma.

Giunto alla sua quarta edizione il TIC Festival si conferma l’evento nazionale per influencer, creator e industria digitale, il festival si terrà dal 9 al 12 aprile 2026.



