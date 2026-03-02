Altamura, arrestato 44enne per rapina a supermercato

ALTAMURA - I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato un uomo di 44 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un supermercato cittadino.

L’episodio risale alla mattinata del 15 gennaio, quando l’uomo è entrato nel supermercato armato di coltello, nascosto all’interno di un sacchetto bianco, e ha minacciato il personale per farsi consegnare l’incasso giornaliero, pari a circa 300 euro, prima di fuggire a piedi.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno ricostruito il percorso dell’autore della rapina grazie alle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’attività e alle testimonianze dei presenti, che hanno fornito dettagli anche sugli indumenti indossati. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare i vestiti usati durante la rapina.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa, e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.