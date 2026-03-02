Altamura, arrestato 44enne per rapina a supermercato
ALTAMURA - I Carabinieri della Stazione di Altamura hanno arrestato un uomo di 44 anni, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un supermercato cittadino.
L’episodio risale alla mattinata del 15 gennaio, quando l’uomo è entrato nel supermercato armato di coltello, nascosto all’interno di un sacchetto bianco, e ha minacciato il personale per farsi consegnare l’incasso giornaliero, pari a circa 300 euro, prima di fuggire a piedi.
Le indagini dei militari dell’Arma hanno ricostruito il percorso dell’autore della rapina grazie alle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’attività e alle testimonianze dei presenti, che hanno fornito dettagli anche sugli indumenti indossati. Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare i vestiti usati durante la rapina.
L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari: seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa, e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.