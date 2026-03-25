Maxi sequestro a Taranto: ricambi auto accatastati in un deposito tra via Minniti e via Mazzini

TARANTO - Maxi sequestro in corso a Taranto tra via Minniti e via Mazzini di un grande quantitativo di pezzi di ricambio di automobili, accatastati all’interno di un deposito tra due palazzi. Sul posto Polizia e Vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni con il supporto di diversi mezzi e carroattrezzi per portare via il materiale. In corso anche diverse perquisizioni con l’aiuto delle unità cinofile. Via Minniti al momento è parzialmente interdetta al traffico.