Inaugurati a Santa Maria Hospital di Bari gli Ambulatori Solidali: al via la “banca del tempo” per le persone più fragili

BARI - Sono stati inaugurati oggi, mercoledì 4 marzo 2026, gli Ambulatori Solidali all’interno di Santa Maria Hospital di Bari, un progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione VEERA, Caritas Diocesana di Bari-Bitonto – Pastorale della Salute, GVM Care & Research e Santa Maria Hospital, con l’obiettivo di offrire accesso a prestazioni sanitarie specialistiche a persone in condizioni di fragilità economica e sociale, riducendo le disuguaglianze e mettendo a disposizione un supporto concreto a chi, altrimenti, faticherebbe a curarsi.L’iniziativa ha dato vita a una vera e propria “banca del tempo”: medici, infermieri, personale amministrativo e operatori sanitari della struttura hanno scelto, su base volontaria, di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie e assistenziali gratuite.“Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per la cura della persona nella sua totalità -dichiara don Giovanni Caporusso - Presidente Fondazione Caritas Bari - Bitonto ETS - unendo le risorse del privato al cuore solidale del terzo settore. Insieme, miriamo a creare una rete di assistenza accessibile e di qualità, contribuendo al benessere della comunità locale”.L’ambulatorio è stato allestito all’interno della piastra ambulatoriale di Santa Maria Hospital di Bari, struttura di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni, che saranno erogate in giornate e orari che saranno definiti in base al calendario, riguarderanno discipline specialistiche presenti nella struttura, tra cui cardiologia, cardiochirurgia e ambiti multispecialistici.“Ogni giorno nei nostri ospedali constatiamo quanto la salute sia un bene fragile e prezioso. Sapere che le competenze di un gruppo sanitario di eccellenza come GVM Care & Research possono diventare un aiuto concreto per chi vive una condizione di difficoltà ci riempie di orgoglio e di gioia – dichiara il prof. Giuseppe Speziale, vicepresidente di GVM Care & Research e cardiochirurgo a Santa Maria Hospital di Bari -. Gli Ambulatori Solidali nascono dalla volontà di non lasciare indietro nessuno e di trasformare professionalità, esperienza e tecnologia in un gesto di cura autentico verso la comunità”.L’accesso al servizio è rivolto a persone in grave marginalità, senza dimora, migranti, soggetti in situazioni economiche di difficoltà. I cittadini interessati potranno rivolgersi alla Caritas Diocesana, che provvederà alla valutazione delle richieste e all’eventuale invio agli ambulatori.L’accesso al servizio sarà gestito dallo sportello SICAR HUB, il servizio dedicato all’orientamento e all’accompagnamento verso i servizi psico-sociosanitari del territorio. Sarà sufficiente recarsi nella sede della Caritas Diocesana di Bari-Bitonto, in viale Ennio 2 a Bari, dove, al termine di un colloquio con gli operatori sociali e qualora emergano necessità di prestazioni sanitarie, la persona verrà indirizzata all’ambulatorio solidale di Santa Maria Hospital."Le povertà oggi hanno spesso il volto di chi deve scegliere se fare la spesa o pagare una visita medica o degli esami specialistici, viste le lunghe liste di attesa. Con questo protocollo - dichiara don Lino Modesto Direttore Caritas diocesana Bari-Bitonto - vogliamo ribadire che la salute è un diritto universale, non un privilegio per pochi”.La cerimonia inaugurale degli ambulatori solidali si è svolta alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Bari-Bitonto Mons. Giuseppe Satriano e dell’Amministratore Delegato di Santa Maria Hospital, Eleonora Sansavini, che hanno simbolicamente aperto l’ambulatorio e inaugurato la nuova cappella realizzata all’interno della struttura. A seguire, un momento di saluto agli ammalati nei reparti.“Parlare di banca del tempo oggi significa restituire centralità alla dimensione umana della cura - ha dichiarato Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato di Santa Maria Hospital -. Viviamo un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici, sia professionali sia personali. In questo contesto, la scelta del nostro personale sanitario di donare ore del proprio tempo a chi è meno abbiente e in difficoltà rappresenta un valore aggiunto autentico. Non è solo un gesto di solidarietà, ma un modo concreto per riaffermare che la sanità deve rimanere prima di tutto relazione, ascolto e responsabilità verso la comunità”.Con l’inaugurazione degli Ambulatori Solidali, Santa Maria Hospital rafforza il proprio impegno sociale sul territorio, promuovendo un modello di sanità che integra competenza clinica e attenzione alle persone più vulnerabili, in stretta collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del territorio.