Il 21 e 22 marzo 2026 lo ZooSafari di Fasano si trasforma nel cuore pulsante della cultura pop per la sesta edizione di ZooComix



Ospite d’onore internazionale Jack Gleeson da Game of Thrones





FASANO (BR) – Esiste un luogo dove non servono spiegazioni per le proprie ossessioni, dove ogni cosplay è un tributo al talento e dove è naturale riconnettersi con le proprie passioni e con tutte le persone che vibrano sulla stessa frequenza.





Il 21 e 22 marzo 2026, lo Zoosafari di Fasano torna a trasformarsi in quell’immenso abbraccio collettivo fatto di gioco, arte e condivisione: si apre la sesta, attesissima edizione di ZooComix.





Quest'anno l'eco del festival supera i confini nazionali con un annuncio che sta facendo tremare i Sette Regni, grazie a un ospite leggendario: Jack Gleeson, l’indimenticabile volto di Re Joffrey Baratheon in Game of Thrones. Per chi ha sempre sognato un’udienza reale, il prestigioso Golden Ticket (in vendita su VivaTicket per un numero limitatissimo di posti) aprirà le porte a un incontro esclusivo (Meet & Greet) con foto e autografo di uno dei volti più iconici della storia della TV mondiale.





Lo ZooComix è un’esperienza che si vive con tutti i sensi, camminando tra mondi che pensavate esistessero solo sulle pagine di un fumetto o dietro uno schermo. Il viaggio verso il cuore della cultura pop prosegue tra le voci del mito con i maestri del doppiaggio Fabrizio Vidale e Perla Liberatori, l'energia esplosiva del creator Cristoispurple, la colorata passione degli ospiti del mondo Cosplay Bellatrix Aiden, Shalizaa e Silvia Minella.





Per chi ama l'azione, non mancheranno le aree dedicate alle rievocazioni storiche, ai giochi di ruolo, al soft air e al survival game. Ci si potrà immergere nelle atmosfere epiche dell'universo Marvel e Star Wars, scattare foto ricordo accanto a icone a quattro ruote come Kitt, Generale Lee o Herbie il Maggiolino. E poi tanti stand, l'area gaming, il Circo Horror, La famiglia Addams... il tutto tra un Q&A e un meet & greet!





Non sarebbe ZooComix senza la Gara Cosplay e la Sfilata (con la sua versione Kids), dove la dedizione diventa pura performance, e senza il ritmo travolgente del K-pop. Il Festival fasanese si riconferma tappa ufficiale per le selezioni nazionali del K-Pop Dance Fight Fest, il più importante contest europeo di danza coreana.





Tra una sfida ai tavoli, un tuffo nella creatività infinita dei mattoncini LEGO® e una sosta nell'Artist Alley per ammirare il talento di illustratori come la nostra Key Artist Marina Mundo - M2, scoprirete che la bellezza sta proprio nel condividere queste emozioni con chi vi sta accanto.





A coronare questa esperienza sensoriale ci penseranno la grande musica dal vivo e i live show che trasformeranno il palcoscenico in una festa indimenticabile.





Chiunque visiti il Parco Faunistico Zoosafari il 21 e 22 marzo, avrà accesso a tutte le attività dello ZooComix, mentre per il solo ingresso all'evento sono previste tariffe ridotte per chi si presenta in Cosplay.





E per rendere tutto più semplice, lo Zoosafari mette a disposizione un Servizio Navetta Gratuito dalla Stazione Ferroviaria di Fasano al Parco (e viceversa) per tutta la durata dell'evento.





Il countdown è ufficialmente iniziato… pronti a vivere la leggenda?

