Indian Wells, Sinner parte con una vittoria netta: 6-1, 6-1 a Svrcina

Jannik Sinner ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nell’, imponendosi oggi, 7 marzo 2026, sul ceco Dalibor Svrcina con un punteggio netto diin appena

A caldo, il numero 2 del mondo ha commentato il successo: “Mentalmente sto bene”, spiegando di essere al rientro nel circuito dopo la sconfitta subita a Doha contro Jakub Mensik. “Sono tranquillo e rilassato, ma allo stesso tempo felice di competere. Ho lavorato molto nelle ultime settimane, passando molte ore in campo e in palestra. Sto cercando di rafforzarmi fisicamente, con molte giornate di doppie sessioni di allenamento e poco tempo libero”, ha aggiunto Sinner.

Al prossimo turno, Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha superato l’argentino Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6(7/5). L’incontro promette spettacolo tra due giocatori tra i più incisivi del circuito, entrambi determinati a lasciare il segno nel prestigioso torneo californiano.

Con questa prestazione, Jannik Sinner conferma il suo ritorno in grande forma e la volontà di lottare per le fasi finali del Masters 1000 di Indian Wells, mostrando una condizione mentale e fisica in crescita dopo le ultime settimane di intenso lavoro.