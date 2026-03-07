Mammografie, visite specialistiche e chirurgia: 352 prestazioni di recupero nel weekend al Policlinico di Bari

È partito questa mattina con 30 prestazioni tra mammografie, visite senologiche ed ecografie della mammella, tutte prestazioni dedicate alla salute della donna, il terzo fine settimana dedicato al piano straordinario per il recupero delle prestazioni sanitari al Policlinico di Bari.Nel complesso tra il 7 e 8 marzo sono 352 le attività programmate, tra visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. Il programma prevede 222 prime visite, 66 prestazioni strumentali e 64 interventi chirurgici. Tra questi, 36 interventi in oftalmologia per la cataratta, oltre a procedure programmate in urologia e neurochirurgia.Sul fronte delle visite specialistiche si segnalano in particolare dermatologia e otorinolaringoiatria, con 24 prime visite ciascuna, insieme alle attività di medicina interna (30), allergologia (18), nefrologia (16), ematologia (12), gastroenterologia (12) e cardiologia pediatrica (12). In ambito dermatologico sono inoltre programmati 24 patch test e 18 osservazioni in epiluminescenza.Per quanto riguarda la diagnostica, oltre alle prestazioni senologiche sono previsti 66 esami strumentali, tra cui 34 ecografie, 12 TAC, 7 risonanze magnetiche e 12 audiometrie.