Indian Wells, Tien sorprende Davidovich Fokina: Zverev e Fils ai quarti. Eliminata Paolini

Proseguono gli ottavi di finale del torneo, con diverse sfide combattute sia nel tabellone maschile sia in quello femminile.

Nel singolare maschile l’americano Learner Tien conquista un’importante vittoria rimontando lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Dopo aver perso il primo set 4-6, Tien ha reagito con decisione imponendosi 6-1 nel secondo e chiudendo il match al tie-break del terzo set, 7-6, ottenendo così la qualificazione ai quarti di finale.

Avanza anche il tedesco Alexander Zverev, che supera l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3 6-4. Successo in due set anche per il francese Arthur Fils, che batte il canadese Felix Auger-Aliassime 6-3 7-6.

Nel torneo femminile si ferma agli ottavi l’azzurra Jasmine Paolini, sconfitta dall’australiana Talia Gibson con il punteggio di 7-5 2-6 6-1 al termine di un match combattuto. Accede invece ai quarti la bielorussa Aryna Sabalenka, che supera la giapponese Naomi Osaka per 6-2 6-4.

Tra gli altri risultati, la ceca Linda Noskova domina la filippina Alex Eala con un netto 6-2 6-0, mentre la canadese Victoria Mboko elimina l’americana Amanda Anisimova con il punteggio di 6-4 6-1.

Nel torneo di doppio, negli ottavi di finale, l’olandese Robin Haase e il tedesco Constantin Frantzen si qualificano ai quarti battendo i connazionali Kevin Krawietz e Tim Pütz per 6-4 7-6. Passano il turno anche il francese Arthur Rinderknech e il monegasco Valentin Vacherot, che superano la coppia formata dal greco Stefanos Tsitsipas e dal serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 7-5.