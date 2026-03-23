Ivan Segreto: ''Oltre le rive'' è il nuovo singolo che ci conduce al prossimo disco d'inediti

''Oltre le rive'' è il titolo del nuovo singolo del cantautore Ivan Segreto, un viaggio attraverso le emozioni di un cantautore che da sempre racconta la sua visione della vita e dei sentimenti. Pubblicato su etichetta Digital Noises, il brano si muove tra atmosfere intime e riflessive, dando voce a quel momento sospeso in cui si sceglie di abbandonare ciò che non ci rappresenta più.

Ivan Segreto spiega: ‘’Oltre le Rive racconta di un viaggio. E’ la parte di te che rimane, saluta e osserva la parte di te che decide di partire. Lasciare le sponde sicure per lasciarsi alle spalle i pezzi di noi che non ci permettono di essere la versione più semplice e spontanea di noi stessi, lontana dal giudizio e dalle aspettative. "Oltre gli inganni, le tempeste, oltre le Rive, oltre il dolore e la gioia."

Ivan Segreto è un cantautore, pianista, compositore e produttore siciliano. Nel suo lavoro fonde la sua formazione jazzistica con la canzone d'autore, suggestioni elettroniche ed elettroacustiche. La sua carriera come artista dal vivo si è sviluppata rapidamente grazie al contributo di musicisti come Franco Battiato e Wynton Marsalis, per i quali si è esibito come opening act.

Dal 2004 ad oggi, ha pubblicato 7 album, diversi singoli e si è occupato di soundscape per documentari e film. I suoi ultimi lavori combinano elementi melodici e ritmici della sua terra d'origine con paesaggi sonori ispirati alla scena musicale contemporanea nordica e britannica. Porta Vagnu (Epic/Sony Music, 2004) è il suo album di debutto, con il quale ha ottenuto ampi consensi dalla critica e si è costruito una solida credibilità artistica. Fidate Correnti (2005, Sony Music/BMG) ha scalato le classifiche pop italiane. Il singolo "Vola Lontano" è rimasto in rotazione continua nella top 40 FM per diversi mesi. Con il secondo singolo "Con Un Gesto" è apparso al Festival di Sanremo (2006).

Ampia è il suo terzo lavoro discografico (2007 Sony Music/BMG) e ha visto come ospiti nomi del calibro di Paolo Fresu, Giovanni Sollima e Franco Battiato. L'album è stato eseguito dal vivo al "Traffic Festival" di Torino, condividendo il palco con Antony And The Johnsons, Franco Battiato e i Subsonica. Nell'ottobre del 2011, Ivan Segreto lancia l'album Chiaro per l'etichetta francese/americana (ObliqSound). Un disco audace importato e distribuito in Italia da Family Affair.

Nel 2014 pubblicata "Integra", per l'etichetta italiana indipendente BradiLogo, menzionato come uno dei migliori album italiani dell'anno. Nel 2017 pubblica due estensioni dell'album Integra, "Doni" e "Angeli". Nel 2019 l'EP "Metasi", sulle piattaforme digitali. Nel 2020 pubblica una reinterpretazione di due tra i più celebri motivi italiani di tutti i tempi: "Nel Blu Dipinto di Blu" e "Nessun Dorma", realizzandone nuove e contemporanee versioni. Nel 2021 esce Indie Hub Studio Sessions, una testimonianza dal vivo di Ivan Segreto e della sua band, con singoli nuovi e vecchi in una veste musicale rinnovata. Nel 2023 pubblica Paura e Pace che ha aperto al prossimo lavoro in vista di pubblicazione.



