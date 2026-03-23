Tragedia a Modugno: muore il poliziotto Vincenzo Lorusso in un incidente stradale

BARI - È, 53 anni, agente della polizia di frontiera, la vittima del grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla provinciale 101, nel tratto tra Modugno e Carbonara.

Lo schianto si è verificato intorno alle 14:00: secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto condotta da Lorusso, una Suzuki di grossa cilindrata, si è scontrata con una Mini a bordo della quale viaggiavano tre colleghi della Questura di Bari. L’impatto, probabilmente dovuto a una mancata precedenza, è stato violento e non ha lasciato scampo al centauro.

I soccorsi del 118 di Modugno hanno tentato a lungo di rianimare Lorusso, ma ogni tentativo si è rivelato vano. I tre occupanti della Mini hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Di Venere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia locale, polizia stradale e carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma, coordinati dal pubblico ministero Claudio Pinto, che ha disposto il sequestro dei mezzi e il trasferimento della salma al Policlinico per eventuali accertamenti autoptici.

In un comunicato, la Polizia di Stato di Bari ha ricordato Lorusso come “collega stimato e di grande professionalità, che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri”, esprimendo vicinanza ai familiari, amici e colleghi.