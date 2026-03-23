Schianto sulla provinciale 101: muore l’agente Vincenzo Lorusso

BARI - Si chiamava Vincenzo Lorusso, 53 anni, agente della Polizia di frontiera, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla provinciale 101, nel tratto tra Modugno e Carbonara, alle porte di Bari.

L’impatto si è verificato intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto guidata da Lorusso, una Suzuki di grossa cilindrata, si sarebbe scontrata con una Mini a bordo della quale viaggiavano tre colleghi in servizio presso la Questura di Bari.

Alla base dell’incidente potrebbe esserci una mancata precedenza: il motociclista, diretto verso Modugno, avrebbe colpito la fiancata dell’auto mentre questa stava svoltando in direzione Bari, provenendo da strada San Giorgio Martire. L’urto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al centauro.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 di Modugno ha tentato a lungo di rianimare l’agente, ma senza successo. I tre occupanti dell’auto hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Di Venere.

Sul posto sono intervenuti anche polizia locale, polizia stradale e carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma, coordinati dal pubblico ministero Claudio Pinto, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e il trasferimento della salma al Policlinico per eventuali accertamenti.

In una nota ufficiale, la Polizia di Stato ha espresso cordoglio per la scomparsa del vice sovrintendente: “Collega stimato e di grande professionalità, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Tutta la Polizia di Stato di Bari si stringe al dolore dei familiari, amici e colleghi”.