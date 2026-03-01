“La terra da conoscere e custodire”: tre giornate nel Parco Otranto-Leuca per ambiente e turismo responsabile

SANTA MARIA DI LEUCA - Si è svolto ad Andrano, nel cuore del Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, dal 26 al 28 febbraio 2026, il 4° Meeting Regionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE Puglia, dedicato al tema “Custodire e accogliere. Ambiente, comunità e turismo”.

Un appuntamento che ha rappresentato molto più di un incontro associativo: tre giornate strutturate per rafforzare identità professionale, competenze tecniche e consapevolezza del ruolo sempre più strategico delle guide nei processi di sviluppo sostenibile del territorio.

La prima giornata, riservata agli iscritti, ha unito attività sul campo e confronto interno. Una cicloescursione didattica tra i tesori naturali del Salento ha offerto un’occasione concreta di aggiornamento, seguita dall’Assemblea dei Soci, momento centrale per consolidare la rete professionale e condividere obiettivi comuni. Durante i lavori è emersa con forza una riflessione: essere guida oggi significa assumere una responsabilità culturale oltre che ambientale, custodendo il territorio e favorendo relazioni autentiche tra comunità locali e visitatori.

Il cuore del meeting è stato il convegno pubblico “Conoscere per raccontare: radici, natura e turismo responsabile”, che ha approfondito temi cruciali come biodiversità, ecosistemi marini, legalità e tutela del paesaggio. Gli interventi di studiosi e professionisti hanno ribadito un principio fondamentale: non può esistere un racconto efficace del territorio senza una solida base scientifica e un chiaro orientamento etico.

«Conoscere è il primo atto di tutela – ha sottolineato il coordinatore AIGAE Puglia Ezio Spano –. Solo attraverso la formazione continua possiamo garantire un turismo realmente responsabile».

La tre giorni si è conclusa con il workshop esperienziale “TRACCE: camminare, guidare, accompagnare”, laboratorio partecipativo dedicato al ruolo educativo della guida ambientale. Al centro, la relazione, l’ascolto attivo e la costruzione condivisa del sapere. «Camminare insieme significa generare consapevolezza. La guida non accompagna soltanto lungo un sentiero, ma facilita processi di crescita collettiva», ha evidenziato Spano.

Il 4° Meeting Regionale AIGAE Puglia conferma così l’importanza della formazione permanente e del confronto tra professionisti come strumenti imprescindibili per promuovere un modello di turismo capace di coniugare tutela ambientale, legalità e sviluppo delle comunità locali, in un territorio di straordinario valore naturalistico e culturale come quello del Capo di Leuca.