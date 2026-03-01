ANIEF: risolti i doppi turni al “Giulio Cesare–Romanazzi” di Bari

BARI - Si chiude positivamente la vicenda dei doppi turni al liceo “Giulio Cesare–Romanazzi” di Bari. A darne notizia è Anief, che conferma il superamento dell’organizzazione straordinaria adottata negli ultimi mesi per far fronte alle criticità logistiche.

La soluzione è maturata a seguito dell’incontro del 26 febbraio presso la Città Metropolitana, alla presenza delle organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, dell’Ufficio Scolastico e dei rappresentanti dell’istituto. Il Direttore Generale aveva annunciato la cessazione dei doppi turni entro dieci giorni, a partire dal 27 febbraio, impegno ora concretizzato.

Determinante è stato il trasferimento di alcune classi nell’edificio dell’ex scuola “Carlo Del Prete”, reso idoneo dopo interventi di adeguamento. Il nuovo assetto ha consentito di ristabilire condizioni ordinarie per la didattica, garantendo spazi più funzionali e una migliore organizzazione dell’orario scolastico.

Anief Puglia e Bari ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il confronto istituzionale e sindacale abbia permesso di individuare una soluzione strutturale in tempi contenuti. Il ritorno alla piena normalità rappresenta un passaggio importante per studenti, famiglie e personale scolastico, che potranno ora svolgere le attività in un contesto più stabile ed efficiente.