“La vita di Giovanni e Paolo” in scena al Politeama Italia di Bisceglie

BISCEGLIE – Il Politeama Italia ospiterà venerdì 20 marzo lo spettacolo teatrale “La vita di Giovanni e Paolo”, un intenso racconto dedicato all’impegno civile e al sacrificio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

L’opera, scritta e diretta dal regista Danilo Autero, si sviluppa in circa due ore di rappresentazione, ripercorrendo la lotta dei due giudici contro la mafia. Lo spettacolo non si limita a raccontarne il ruolo pubblico, ma mette in evidenza anche la dimensione umana, l’amore per il Paese e l’impegno quotidiano per la diffusione della cultura della legalità, portata avanti fino all’estremo sacrificio.

A portare in scena questa testimonianza sarà un cast composto dallo stesso Autero, insieme agli attori Antonio Coppola, Federica Di Lallo e Anna Simeoli. Le loro interpretazioni mirano a creare un forte legame emotivo con il pubblico, trasformando la memoria in uno strumento di consapevolezza ancora oggi attuale.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, con apertura delle porte prevista alle 20:30. I biglietti sono già disponibili in prevendita presso il botteghino del teatro, in via Montello 2, oppure online: https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=POBI