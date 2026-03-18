Lecce, Coulibaly ko: stiramento alla coscia e stop di due partite

Il centrocampista malianodel Lecce si è fermato per infortunio. Il giocatore ha riportato uno stiramento alla coscia sinistra durante la gara contro il Napoli allo stadio “Maradona”, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Lo stop dovrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno due partite. Coulibaly salterà con ogni probabilità la sfida di domenica 22 marzo alle 18 contro la Roma allo stadio “Olimpico”, così come il match casalingo di sabato 4 aprile alle 18 contro l’Atalanta al “Via del Mare”, in programma dopo la sosta per gli impegni delle nazionali del 28 e 29 marzo.

Il rientro è previsto indicativamente per domenica 12 aprile alle 15, quando il Lecce affronterà il Bologna al “Dall’Ara” nella trentaduesima giornata di campionato, salvo eventuali complicazioni nel percorso di recupero.

In questa stagione di Serie A Coulibaly ha già collezionato 25 presenze con la maglia giallorossa, confermandosi un elemento importante nello scacchiere della squadra. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Salernitana, Angers, Cercle Bruges, Glasgow Rangers e Bastia, dopo gli inizi nel settore giovanile del JMG Bamako.

A livello internazionale vanta anche una solida esperienza con la nazionale del Mali, con 55 presenze, oltre a 3 apparizioni con l’Under 23.

L’assenza del centrocampista rappresenta un’ulteriore difficoltà per il Lecce, impegnato nella lotta per la salvezza in questo finale di stagione.