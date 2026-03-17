Monopoli, viaggio sonoro con Bach: Luca Scandali protagonista di “Apulia Antiqua”

MONOPOLI – Un percorso musicale che dalle tenebre conduce alla luce, tra meditazione e speranza. È questo il cuore di “Ex Tenebris ad Lucem”, il concerto organistico in programma sabato 21 marzo alle 19.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Monopoli, nell’ambito della rassegna “Contrappunti d’organo” del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota. L’ingresso è libero.

L’evento si inserisce nella Giornata europea della musica antica, celebrata proprio il 21 marzo, data di nascita di Johann Sebastian Bach. Il concerto propone un itinerario spirituale e artistico attraverso alcune delle pagine più intense del compositore tedesco, in un dialogo continuo tra dimensione teologica e profondità espressiva.

Protagonista della serata sarà l’organista Luca Scandali, interprete di rilievo internazionale, organista titolare della cattedrale di Fermo e attivo in Europa, Stati Uniti e Giappone. Apprezzato per il rigore filologico e la sensibilità interpretativa, è considerato uno dei più autorevoli interpreti italiani del repertorio bachiano.

Il programma attraversa alcune tra le opere più significative per tastiera di Bach: dai corali dell’“Orgelbüchlein”, come “O Lamm Gottes, unschuldig BWV 618” e “O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622”, fino a composizioni di grande respiro come la “Fantasia et Fuga in do minore BWV 537” e il “Praeludium et Fuga in Sol maggiore BWV 541”.

Il concerto si aprirà con l’“Adagio in re minore BWV 1001/I”, per poi proseguire con la “Fuga in re minore BWV 539/II”. Momento centrale sarà la celebre “Ciacona in re minore BWV 1178”, una delle pagine più profonde e complesse del repertorio bachiano. A completare il programma, la “Sonata II in do minore BWV 526” e il corale “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 709”.

Per informazioni è possibile contattare il numero 335.1477513.