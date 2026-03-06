Levante PROF 2026: domenica 8 marzo l’inaugurazione della decima edizione a Bari
BARI - Bari si prepara ad accogliere la decima edizione di Levante PROF, la fiera del Mezzogiorno dedicata al vero “made in Italy” eno-agroalimentare, in programma dall’8 all’11 marzo nel nuovo padiglione della Fiera del Levante. L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 8 marzo alle ore 11, ingresso “Edilizia” (via G. Verdi angolo via Di Maratona).
La manifestazione fieristica è specializzata in alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, offrendo una panoramica completa sulle ultime tendenze e innovazioni di settore. Per quattro giorni, Bari ospiterà oltre 400 aziende e 250 espositori su più di 20.000 mq di area espositiva, con opportunità uniche per professionisti, buyer e operatori di scoprire novità di prodotto, tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative nel mondo food & beverage.
All’inaugurazione interverranno:
- Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia
- Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Locale con delega allo Sviluppo Economico del Comune di Bari
- Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante
- Edgardo Amendola, organizzatore di Levante PROF
Per rimanere aggiornati sulle novità della fiera e sugli eventi in programma, è possibile seguire le pagine social ufficiali di Levante PROF:
- Facebook: LevanteProf
- Instagram: levanteprof