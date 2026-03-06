Levante PROF 2026: domenica 8 marzo l’inaugurazione della decima edizione a Bari

BARI - Bari si prepara ad accogliere la decima edizione di, la fiera del Mezzogiorno dedicata al vero “made in Italy” eno-agroalimentare, in programma dall’8 all’11 marzo nel nuovo padiglione della. L’inaugurazione ufficiale si terrà, ingresso “Edilizia” (via G. Verdi angolo via Di Maratona).

La manifestazione fieristica è specializzata in alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie, offrendo una panoramica completa sulle ultime tendenze e innovazioni di settore. Per quattro giorni, Bari ospiterà oltre 400 aziende e 250 espositori su più di 20.000 mq di area espositiva, con opportunità uniche per professionisti, buyer e operatori di scoprire novità di prodotto, tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative nel mondo food & beverage.

All’inaugurazione interverranno:

Francesco Paolicelli , assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia

, assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale della Regione Puglia Pietro Petruzzelli , assessore allo Sviluppo Locale con delega allo Sviluppo Economico del Comune di Bari

, assessore allo Sviluppo Locale con delega allo Sviluppo Economico del Comune di Bari Gaetano Frulli , presidente della Nuova Fiera del Levante

, presidente della Nuova Fiera del Levante Edgardo Amendola, organizzatore di Levante PROF



