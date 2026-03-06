“Il commercio si veste di donna”: dal 7 al 14 marzo la quinta edizione della rassegna nel Municipio II

BARI - Dal 7 al 14 marzo torna a Roma “Il commercio si veste di donna”, la rassegna organizzata dal Municipio II per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, propone una serie di eventi culturali, mostre, reading, spettacoli e musica itinerante, con l’obiettivo di valorizzare la creatività femminile e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della parità di genere e della lotta a ogni forma di discriminazione.

Il progetto, promosso dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez e dalla commissione Cultura presieduta da Alessandra Abbatescianni, coinvolge una rete di commercianti locali. Le vetrine di esercizi commerciali in corso Benedetto Croce, via Volta, viale Don Luigi Sturzo, viale Giovanni XXIII e via Concilio Vaticano II ospiteranno ritratti, fotografie e opere realizzate da alunne e alunni del liceo artistico e coreutico De Nittis-Pascali, artisti del territorio e fotografi dell’associazione “Fotografi di strada”.

Programma degli eventi principali

Lunedì 9 marzo: esibizioni di danza a cura dell’Accademia Unika e monologo dell’attrice Florinda Colella in Nino Armenise; proseguimento nel supermercato Despar con danze e maestro Daniele Fato.

Martedì 10 marzo: incontro sulla figura femminile alla Biblioteca Municipale Cagnazzi con la magistrata Angela Arbore, l’avvocata Olga Diasparro e lo storyteller Franco Liuzzi; in serata concerto di Silvia Silletti e Carmela Didio presso Angel Ottica.

Mercoledì 11 marzo: presentazione dei libri “La seconda Tela” di Rossella Dentuto e “Un estraneo il mio corpo” di Luciana Balducci, con interventi musicali e danze in boutique e pasticcerie del territorio.

Giovedì 12 marzo: proiezione del film “Amina” alla Biblioteca Municipale e reading presso Hevea Materassi con docenti e alunni Unika.

Venerdì 13 marzo: poesia e letteratura nelle boutique BK Bekreative e Gioielli Di Chiara; esibizione musicale all’Opencafè con coro e chitarrista/cantante Federica Franco.

Sabato 14 marzo: chiusura della rassegna con esibizioni all’esterno degli esercizi commerciali Terraviva e Terrabianca.



