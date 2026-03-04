Lavori sulla SS16, traffico in tilt tra San Girolamo, Aeroporto e Palese

Forti rallentamenti si stanno registrando sullaall’altezza dell’uscita, in entrambi i sensi di marcia, a causa di lavori in corso.

Le criticità stanno generando ripercussioni significative su viale Europa, nella zona dell’Aeroporto di Bari Karol Wojtyła e nell’area di Bari-Palese.

La Polizia locale è presente nei punti nevralgici e lungo la viabilità periferica per gestire la circolazione e limitare i disagi. Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi e di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea.