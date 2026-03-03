Manduria, alla Fiera Pessima una 'Officina sociale' per il Terzo Settore



MANDURIA (TA) - Torna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il terzo settore locale. - Torna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il terzo settore locale.





Per tutta la durata della Fiera Pessima, dal 6 al 12 marzo prossimi, all’interno del Padiglione istituzionale “Officina sociale” vedrà la realizzazione di uno spazio espositivo dedicato che il Csv Taranto Ets, grazie anche alla proficua collaborazione con Man Solution srl, mette a disposizione degli Enti del Terzo Settore, nonché di un ricco programma di iniziative - laboratori, momenti di approfondimento e di intrattenimento – a cura delle realtà presenti che animeranno la sala eventi (dettaglio su https://www.csvtaranto.it/ ).





Annunciando l’iniziativa Maria Antonietta Brigida, presidente Csv Taranto Ets, ha evidenziato come «il CSV abbia voluto fortemente ripetere l’esperienza di Officina sociale che rappresenta un’occasione in cui il terzo settore locale può incontrare istituzioni, cittadini e cittadine, imprese, non solo per raccontare il proprio operato, ma anche per sollecitare il confronto su temi centrali per il benessere della comunità e costruire relazioni».





«Questa iniziativa – ha poi sottolineato la Presidente Maria Antonietta Brigida – rappresenta un momento importante per riprendere un proficuo dialogo con l’Amministrazione Comunale di Manduria finalizzato ad attivare ulteriori percorsi collaborativi che vedano coinvolti gli Enti del Terzo Settore del territorio».





Saranno oltre venti gli Enti del Terzo Settore del territorio di Manduria e dei comuni limitrofi, e non solo, presenti in “Officina sociale”: A.Ge. Avetrana Odv, Agesci Sava, Aido Manduria, Ambulatorio Solidale Martina Franca Odv, Anffas Manduria, Anffas Sava Ets – Aps, Apulia F.A.C.E. Aps, Archeoclub d’Italia Sede di Manduria Aps, C’era una Volta l’Arte Odv, Cinegiovani Aps, Controra Aps, Diabetici Jonici Odv, Fermenta Aps, Gruppo Volontariato Vincenziano – Gvv Aic Italia Manduria Odv, Il Mondo di Sebastian Odv, Innovamentem Aps, Legambiente Circolo Manduria, Missione Aerea di Fratellanza Odv, Parrocchia San Giovanni Bosco, Pro Loco Fragagnano Aps, Pro Loco Manduria e Sherwood Grottaglie.





PROGRAMMA “OFFICINA SOCIALE” CSV TARANTO ETS

SALETTA EVENTI - FIERA PESSIMA 2026





VENERDÌ 6 MARZO

h. 17.00

Inaugurazione Spazio Officina Sociale

a cura di CSV Taranto ETS e Terzo Settore Locale





SABATO 7 MARZO

h. 10.00- 11.30

Laboratorio Language Tandem (Spagnolo -inglese)

Con Jacqueline Ferrante e Lorena Reyes Padilla e I.I.S.S. "Luigi Einaudi" Manduria

a cura di Controra APS

h.14.00 -17.00

Workshop : Il rito dei Santi tra tradizione ed innovazione (XIX ed.)

Laboratori: Le orecchiette della Tradizione - Un filo che Unisce, con le Dame dell’uncinetto

a cura della Pro Loco Fragagnano

con Nunzia di Giacomo e le Volontarie





DOMENICA 8 MARZO

h. 11.00

Assaggi di scena: commedia in sei portate

a cura di Fermenta APS

Ideato da Gabriella Mazzolla, interpretato da:

Barbara Biasi, Stefania Cassone, Martino Carrieri, Diego Carrieri Leonardo Copertino

h.12.00

VivinPuglia: storie, sapori e racconti dei luoghi attraverso la Tavolata della domenica pugliese

Laboratori tra i segreti delle ricette di famiglia, racconti dei luoghi e l'energia della musica popolare, con i Comuni della rete VivinPuglia a cura di Apulia F.A.C.E. APS

h. 16.30

Giochi del Mediterraneo 2026 - Programma Volontari

a cura dei Giochi del Mediterraneo

h. 18.30

Coloriamo in fiera senza barriere

Laboratorio a cura di ANFFAS Manduria





LUNEDÌ 9 MARZO

h.10.00

Oltre il Fast Fashion: Strategie di economie circolari per il tessile

a cura di Legambiente Circolo Manduria in collaborazione con il Liceo Classico “De Sanctis” di Manduria

con Giuseppe de Sario, Circolo Legambiente Manduria e Cosmanna Di Lauro, Consulente d’Immagine e Style coach

h. 11.30-13.30

Spazio orientamento e Assistenza ETS

a cura di CSV Taranto ETS

h. 18.00

Sguardi di cura, progetto di bellezza: Ipotesi di riqualificazione della chiesa Santa Maria di Bagnolo

a cura di Archeo Club d’Italia sede di Manduria e Artilibrio ODV

Dialogano:

Prof. Cecilia De Bartholomaeis

Ing. Sergio De Cillis

Arch. Roberta Fistetto

Dott. Paola Pasanisi

Sociologa e Project manager

Conduce Giuseppe Paolo Dimagli, giornalista





MARTEDÌ 10 MARZO

h.16.00

Tradizione e solidarietà, la donazione nel cuore della Fiera

a cura del Gruppo Comunale AIDO "Vincenzo Urbano" Manduria

Intervengono:

Mari Malorgio, Presidente Gruppo Comunale AIDO "Vincenzo Urbano" Manduria

Prof.ssa Lucia Pagliara, Presidente Gruppo Comunale AIDO "Rosa e Annarita Pagliara" Lizzano

Dr. Franco Perrone, Nefrologo

Dr.ssa Tiziana Dimonopoli, Psicologa





MERCOLEDÌ 11 MARZO

h. 9.30-11.00

Sguardi sul terzo settore locale

Proiezioni a cura di CSV Taranto ETS

h.11.00

Ogni Minuto Conta”: pratica di RCP hands-only

La Scienza è un gioco da ragazzi

Laboratori interattivi a cura di Innovamentem APS

con Ludovica Quiete, Presidente e Responsabile Didattica

Giulio Prudenzano, Istruttore di Rianimazione e Direttore Scientifico

Marianna Moccia, Biotecnologa

h. 14.00-17.00

Spazio Assistenza e Orientamento ETS

a cura CSV Taranto ETS





GIOVEDÌ 12 MARZO

h. 9.30-10.30

Sguardi sul terzo settore locale

Proiezioni a cura di CSV Taranto ETS

h. 10.30

Musica e cura - Con la musica si cresce, con l’amore si cura.

a cura di Il Mondo di Sebastian APS

Intervengono:

Pierina Dimagli, Presidente

Gloria Leone, Responsabile Scuola primaria “Michele Greco”

Dott. Tommaso Liuzzi, Presidente Associazione “Euterpe” che opera presso il “Bambino Gesù” Roma

h. 16.30

Erasmus+e Progetti Giovani: in giro per l’Europa tra Cinema ed Erasmus +

a cura di Cinegiovani APS

h. 17.30

Panel Talk:

Chi costruisce davvero una Destinazione? Il nostro territorio e il ruolo del Destination Manager

Governance, strumenti e visione per il prima e dopo i grandi eventi.

A cura Apulia Face APS in collaborazione con Fermenta APS.

Dialogano:

Marco Benvenuto, Docente di Economia presso Unisalento

Maria Antonietta Brigida, Presidente CSV Taranto ETS

Renato Caciotta, Presidente Gruppo Giovani imprenditori Confindustria

Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio Brindisi – Taranto

Dario Daggiano, Presidente Confcommercio Manduria e GAL Terre del Primitivo

Giuseppe Fischetti, Componente Commissione Cultura Regione Puglia

Antonio Iazzi, Docente di Economia presso Unisalento

Fabrizio Iurlano, Destination Manager

Gianfranco Lopane, Imprenditore turistico

Gabriella Mazzola, Event & Marketing Manager

Carlo Molfetta, Direttore Generale Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Vito Parisi, Vicepresidente Nazionale ANCI

Antonio Prota, Esperto di turismo e marketing territoriale

Wanda Pucci, Manager del Turismo Esperienziale

Sabrina Sicara, Project Manager dei Servizi Turistici



