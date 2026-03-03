Nordio: “La giustizia italiana risente ancora del fascismo, va riformata”

BARI - “Noi abbiamo ancora una giustizia che risente del fascismo, è questo che neanche la sinistra vuol capire”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, a margine dell’incontro “Verso il referendum del 22 e 23 marzo. Le ragioni del sì”, organizzato all’dall’, dall’e dalla

“Il codice penale, che oggi disciplina i delitti e le pene, è ancora in vigore ed è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III. Questo la dice lunga sul fatto che la nostra giustizia va cambiata completamente e allineata ai grandi sistemi liberali e questo è uno dei passi più importanti, forse il più importante”, ha aggiunto Nordio.