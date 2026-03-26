Marketing & Retail Summit 2026 a Bari: il Sud protagonista della GDO italiana

BARI – Il Mezzogiorno non è più periferia del retail italiano, ma laboratorio di innovazione e trend anticipatori: questo il messaggio chiave della ventesima edizione del, organizzato dadel Gruppo Tecniche Nuove, in programma oggi alla Masseria Pietrasole di Bari. La convention riunisce i principali protagonisti della distribuzione moderna italiana per analizzare scenari, strategie e nuovi comportamenti dei consumatori, con uno sguardo privilegiato al Sud.

Il Sud motore di crescita del retail

I dati presentati da Andrea Petronio, Senior Partner di Bain & Company, mostrano un mercato dinamico: negli ultimi dieci anni la GDO nel Centro-Sud ha registrato una crescita media annua del 4,4%, contro il 2,8% del Centro-Nord, raggiungendo 49 miliardi di euro nel 2024. Fattori distintivi: maggiore incidenza di prodotti locali (+14%), domanda frammentata e diversificata, redditi medi più bassi e variabilità del potere d’acquisto. Tutto ciò richiede strategie multiformato e assortimenti ampi. L’adozione dell’intelligenza artificiale, secondo Bain, potrebbe generare ricavi aggiuntivi tra il 5% e il 15% e aumentare la produttività del 15% nelle funzioni di supporto.

Programma della giornata

La convention si è aperta con l’analisi di scenario di Petronio, seguita da panel con istituzioni e associazioni sul ruolo del retail nella politica e nelle comunità locali. Tra gli ospiti: Saverio Addante (Confindustria Intellect), Carlo Alberto Buttarelli (Federdistribuzione) e Mauro Lusetti (Conad).

Particolare attenzione è stata dedicata alla salute come asset strategico per il retail e al benessere dei lavoratori, con dati della Fondazione Umberto Veronesi che mostrano l’impatto positivo del welfare aziendale sui risultati economici. Il summit ha poi esplorato investimenti al Sud, legalità e governance d’impresa, nuove professioni nel retail, omnicanalità, retail media e applicazioni pratiche dell’IA per ottimizzare assortimenti e marginalità. La giornata si è chiusa con uno sguardo alle operazioni di M&A e alla futura mappa competitiva del settore.

Commenti dei protagonisti

“Il retail e la GDO sono pilastri dello sviluppo economico del Sud e della Puglia – ha dichiarato Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia –. Creano lavoro, sostengono filiere locali e valorizzano il territorio. Per questo serve un dialogo costante tra istituzioni e imprese, regole chiare e infrastrutture adeguate”.

“Il Sud non è un’eccezione: qui vediamo prima le questioni che riguardano tutto il Paese – ha spiegato Cristina Lazzati, direttrice di Mark Up e Gdoweek –. Capire il retail al Sud significa capire come far crescere il retail in Italia oggi”.

“Portare il Summit a Bari per la quinta volta è una scelta di visione – ha aggiunto Ivo Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove –. Qui il cambiamento è visibile, concreto e necessario”.

Relatori e protagonisti

Tra i relatori della giornata: Giangiacomo Ibba (Crai Secom), Mauro Lusetti (Conad), Saverio Addante, Carlo Alberto Buttarelli, Barbara Labate (Restore), Andrea Petronio (Bain & Company), Monica Ramaioli (Fondazione Umberto Veronesi) e molti altri rappresentanti della GDO, industria, consulenza e servizi.

L’edizione 2026 di Bari conferma il Marketing & Retail Summit come osservatorio privilegiato sul futuro della distribuzione moderna, con il Sud al centro del dibattito sulle strategie di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile dei territori.