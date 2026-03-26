Oltre 300 visitatori a Noci per scoprire l’architettura moderna dei Marconi

PUTIGNANO – Grande successo per le Giornate FAI di Primavera a Noci: più di 300 persone hanno partecipato alle visite guidate alla Chiesa dell’Assunta e al Centro di Servizio nel borgo rurale di Lamadacqua, scoprendo un patrimonio ancora poco conosciuto. L’iniziativa, promossa dalla Delegazione FAI Trulli e Grotte, ha valorizzato l’architettura moderna dei celebri Plinio e Paolo Marconi, intrecciando storia, trasformazioni sociali e paesaggio rurale.

Il fine settimana ha offerto un’esperienza completa grazie al contributo di volontari, Apprendisti Ciceroni dell’IIS “Da Vinci – Agherbino” di Noci, architetti restauratori Piernicola e Piero Intini e alla collaborazione di realtà locali come la Cooperativa Sociale Jazzile. Tra le attività, ciclopasseggiate nei paesaggi della riforma agraria, mostre fotografiche e documentarie, laboratori per bambini e approfondimenti con esperti di architettura hanno permesso di far conoscere a tutti le potenzialità del territorio.

“Queste Giornate FAI hanno confermato una missione che va oltre la semplice apertura fino ad essere un vero catalizzatore di attenzione sulla storia e sulle potenzialità di un bene – ha commentato Silvia Laterza, Capo Delegazione FAI Trulli e Grotte – Grazie all’impegno dei volontari e alla rete di sinergie con architetti, scuole e istituzioni, la Chiesa dell’Assunta e il Centro di Servizio di Lamadacqua sono tornati a essere luoghi vissuti, pensati e immaginati in nuovi ruoli”.

L’evento ha dimostrato come il patrimonio culturale possa diventare occasione di scoperta e partecipazione, rendendo accessibile a tutti la bellezza di un borgo rurale unico nel panorama pugliese.