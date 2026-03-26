Regione, incontro Decaro-Bardi: al centro la gestione della risorsa idrica

– Il Presidente della Regione, ha incontrato oggi il Presidente della Regione, per discutere della gestione condivisa della risorsa idrica, tema sempre più critico a causa dei cambiamenti climatici e delle ricorrenti carenze d’acqua.

Durante il confronto, le due amministrazioni hanno sottolineato l’urgenza di aggiornare l’Accordo di Programma esistente, al fine di garantire una gestione più efficace, equa e sostenibile dell’acqua, anche dal punto di vista finanziario, con obiettivi chiari e condivisi tra le Regioni.

Particolare attenzione è stata rivolta al comparto agricolo e zootecnico, con la decisione di istituire un tavolo tecnico con l’autorità di distretto per valutare le disponibilità idriche nei diversi bacini e programmare gli investimenti, in particolare nell’area dell’Alto Bradano. Inoltre, è stato discusso il completamento degli interventi sulla diga di San Giuliano, strategica per aumentare la capacità di invaso e rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale.

“La collaborazione tra Regioni, soprattutto al Sud, su interessi comuni è fondamentale per la gestione del territorio – ha dichiarato Decaro –. Oggi abbiamo condiviso esigenze e obiettivi comuni per offrire servizi migliori alle nostre comunità. Con la collaborazione degli uffici, sono sicuro che nel giro di poche settimane sarà riavviata la discussione sull’accordo di programma, e possiamo guardare con più fiducia ai prossimi mesi grazie ai dati sull’accumulo di acqua. L’incontro è stato anche l’occasione per avviare un dialogo su altri temi, come sanità e turismo, che potranno essere oggetto di future collaborazioni.”

Anche Bardi ha sottolineato l’importanza di questo dialogo: “Il confronto con la Regione Puglia si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale indispensabile per affrontare con responsabilità e visione la sfida cruciale della gestione dell’acqua. È necessario aggiornare strumenti e accordi, tutelare gli interessi dei nostri territori e garantire prospettive di sviluppo, a partire dai settori produttivi più esposti.”

L’incontro segna dunque un passo importante per rafforzare la cooperazione interregionale sul fronte idrico e assicurare una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse per le comunità di Puglia e Basilicata.