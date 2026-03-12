MarketingFest 2026: premio “Re Manfredi” alla comunicazione a Francesco Giorgino

MANFREDONIA – Sarà consegnato a Francesco Giorgino il, assegnato dalla Fondazione Re Manfredi in un’edizione speciale durante

Il riconoscimento verrà attribuito venerdì 20 marzo, nel corso della seconda giornata del festival, al termine dello speech previsto alle ore 15:30 presso il Regiohotel Manfredi a Manfredonia.

Il premio celebra la carriera di Giorgino, figura di riferimento nel panorama giornalistico e accademico italiano, capace di unire attività televisiva, ricerca universitaria e divulgazione culturale. Partito dalla Puglia, il giornalista ha costruito un percorso professionale che intreccia comunicazione, marketing, politica e attualità, trasformando lo storytelling in uno strumento di analisi e partecipazione civile.

Il conferimento arriva in un momento particolarmente positivo anche sul piano televisivo: la trasmissione XXI Secolo, condotta da Giorgino su Rai 1, ha registrato nelle ultime settimane risultati d’ascolto rilevanti, con uno share del 13,8% nel primo segmento dell’ultima puntata e oltre 1,3 milioni di spettatori medi, con picchi di interesse che hanno raggiunto circa 3 milioni di telespettatori.

«È un onore avere il professor Francesco Giorgino tra i nostri premiati – ha dichiarato Michele De Meo –. La sua carriera rappresenta un esempio per chi utilizza il racconto e l’analisi come strumenti di cittadinanza. Averlo nuovamente a Manfredonia è motivo di grande orgoglio».

Il riconoscimento sarà assegnato nell’ambito di MarketingFest 2026, in programma il 19 e 20 marzo, con attività formative già dal 18 marzo. Il festival, dedicato a marketing, comunicazione e innovazione, prevede un calendario di speech, panel, workshop e incontri B2B, con l’obiettivo di favorire formazione, networking e opportunità professionali per imprese e operatori del settore.