Massafra, ciclista investito sulla statale 7 Appia: trasportato all’ospedale

MASSAFRA – Un ciclista è stato investito questa mattina sulla statale 7 Appia, all’altezza di via Ferrara, da un’auto il cui conducente si è prontamente fermato per prestare soccorso.

Il ciclista ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Castellaneta. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia locale di Massafra, coordinata dal comandante Mirko Tagliente, e la Guardia di Finanza, per garantire la sicurezza della viabilità in una zona particolarmente trafficata.

Le autorità stanno raccogliendo informazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.