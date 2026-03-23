Bari ospita il Roadshow “SAFE + SECURITY”: sicurezza, videosorveglianza e cybersecurity

GVision Italia

BARI - Bari sarà protagonista il 25 marzo del Roadshow “SAFE + SECURITY”, evento promosso da, dedicato ai temi della sicurezza, della videosorveglianza e della cybersecurity. L’appuntamento si terrà presso la sede GeoVision Bari in via Vincenzo Sassanelli 56 e sarà strutturato in due sessioni, mattutina e pomeridiana, per favorire il confronto tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti del settore.

In un contesto segnato da crescenti rischi cyber e nuove normative europee come NIS2, AI Act, Cyber Resilience Act e GDPR, il Roadshow rappresenta un’occasione concreta per approfondire obblighi normativi, soluzioni tecnologiche avanzate e best practice per la sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi di videosorveglianza.

Sessione mattutina – Pubblica Amministrazione

La giornata prenderà il via alle 10:00 con accoglienza e coffee break, seguiti dall’intervento di Alberto Patella, esperto in cybersecurity, CTU dei Tribunali di Brescia e Milano e CEO di GVision Italia. La sessione sarà dedicata agli aspetti normativi relativi a videosorveglianza e controllo accessi, alle linee guida della PA su NIS2 e GDPR, e alle tecnologie avanzate per la sicurezza urbana e territoriale.

Sarà inoltre presentata l’Academy formativa per professionisti, con dimostrazioni di VMS20, applicazioni di intelligenza artificiale e video analisi, soluzioni cloud e modelli di sicurezza evoluti. La sessione si concluderà con un momento di confronto, domande aperte e un brunch conviviale.

Sessione pomeridiana – Imprese e professionisti

A partire dalle 16:00, la seconda sessione si concentrerà su aziende e professionisti, affrontando GDPR in ambito aziendale, sicurezza sul lavoro, gestione dei rischi cyber e conformità normativa. Saranno presentati sistemi di videosorveglianza avanzati, controllo accessi, architetture cloud ibride e strumenti di cybersecurity conformi a NIS2.

La giornata terminerà con una sessione di Q&A e un apericena/networking, favorendo lo scambio tra operatori del settore.

Innovazione, formazione e responsabilità

GVision Italia, certificata ISO/IEC 27001:2022 e Terminal Manufacturer per il mercato europeo, punta a promuovere scelte consapevoli nella gestione delle infrastrutture di sicurezza e percorsi di aggiornamento tecnico e normativo per professionisti.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita ma è consigliata la conferma inviando una mail a letieventi@gmail.com . Ai partecipanti sarà offerto l’accesso a una piattaforma di certificazione e progettazione, oltre a gadget dedicati.