Memoria e legalità, sabato 21 marzo San Michele Salentino celebra le vittime innocenti di mafia



SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Se Puede, celebra anche quest’anno la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia con un momento pubblico di riflessione e mobilitazione civile in programma sabato 21 marzo alle ore 10.30 nel salone "Michele Lerna" de La100lab in via della Repubblica. - Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Se Puede, celebra anche quest’anno la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia con un momento pubblico di riflessione e mobilitazione civile in programma sabato 21 marzo alle ore 10.30 nel salone "Michele Lerna" de La100lab in via della Repubblica.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rinnovare l’impegno della comunità sui temi della legalità e della responsabilità civile, mantenendo viva la memoria delle vittime innocenti delle mafie. La comunità di San Michele Salentino ha conosciuto direttamente il dolore di queste tragedie con la perdita di Marcello Palmisano e Michele Lerna.





Marcello Palmisano, giornalista e cineoperatore nato a San Michele Salentino il 17 gennaio 1940, fu assassinato a Mogadiscio il 9 febbraio 1995. Michele Lerna perse la vita il 5 marzo 1997 nella sua abitazione durante una rapina che coinvolse l’intera famiglia. Le loro storie rappresentano una ferita profonda per la comunità e, allo stesso tempo, un richiamo costante al valore della memoria e dell’impegno civile.





L’edizione di quest’anno assume un particolare rilievo anche a livello provinciale perché dedicata al ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia della provincia di Brindisi e per la presenza dell’onorevole Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia, e di Sua Eccellenza il Prefetto Guido Aprea. Inoltre, hanno confermato la partecipazione il presidente del Consiglio regionale, on. Toni Matarrelli, e il neo presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes. L’incontro sarà aperto da Micaela De Marco, presidente della Cooperativa Se Puede, che leggerà i nomi di tutte le vittime innocenti di mafia della nostra provincia. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Giovanni Allegrini.





L’incontro si svolgerà all’interno de La100lab, spazio culturale e sociale realizzato in un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla comunità. Il luogo rappresenta oggi un simbolo concreto di riscatto civile e di riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie, oltre a costituire un presidio permanente di legalità sul territorio.





L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza, alle scuole, alle associazioni, ai rappresentanti delle istituzioni e alle forze dell’ordine, affinché la comunità possa ritrovarsi unita nel segno della memoria, della legalità e dell’impegno condiviso.