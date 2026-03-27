Taurisano, fermato 27enne: in auto e in casa dosi di cocaina pronte per lo spaccio

TAURISANO – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore della provincia di Lecce.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante in servizio presso il Commissariato di P.S. di Taurisano hanno controllato un’autovettura con a bordo tre persone. L’atteggiamento nervoso dei soggetti, due dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

Durante le fasi di identificazione, gli agenti hanno rinvenuto sul sedile anteriore, lato guida, un involucro contenente una dose di cocaina.

Considerati i precedenti del conducente, un 27enne residente a Taurisano, è stata successivamente eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di ulteriori 14 dosi della stessa sostanza, già confezionate e pronte per la presunta cessione. In totale, lo stupefacente rinvenuto ammonta a circa 8 grammi di cocaina.

Il giovane è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio degli uffici competenti anche per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione finalizzate a evitare la reiterazione di condotte illecite e a tutelare la sicurezza pubblica.