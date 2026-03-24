Mesagne, successo per la masterclass di danza con il maestro Mariano Cardano presso il Liceo Coreutico 'Epifanio Ferdinando'



DANIELE MARTINI - MESAGNE (BR) - Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, la masterclass di danza classica e neoclassica con laboratorio coreutico tenuta dal maestro Mariano Cardano, iniziativa ideata e curata dall’associazione “Estro Armonico”. - Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, la masterclass di danza classica e neoclassica con laboratorio coreutico tenuta dal maestro Mariano Cardano, iniziativa ideata e curata dall’associazione “Estro Armonico”.





Realizzata in collaborazione con il Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando”, la masterclass - svoltasi il 13 e 14 marzo 2026 - ha visto la partecipazione di numerosi alunni e alunne provenienti dalle province di Brindisi, Taranto e Lecce, confermando l’ampio interesse per l’appuntamento formativo.





Nel corso delle giornate di studio, il maestro Cardano, proveniente da Madrid, ha assegnato inoltre diverse borse di studio ad allievi e allieve più meritevoli, offrendo loro ulteriori opportunità di crescita artistica e professionale.





La masterclass si è rivelata un momento significativo di formazione e confronto, contribuendo a valorizzare il talento di giovani del territorio impegnati nell'arte della danza.