Miami Open: Berrettini parte forte, avanti anche Cocciaretto

Tra gli altri risultati del tabellone maschile, successo netto per Adrian Mannarino, che ha battuto 6-3 6-2 il cinese Zhang Zhizhen. Avanza anche il belga Zizou Bergs, vincente sull’americano Jenson Brooksby per 7-5 6-2.

Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha avuto la meglio sull’australiano James Duckworth in due tie-break (7-6 7-6), mentre l’argentino Mariano Navone ha superato 7-6 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili. Vittoria anche per il francese Moise Kouame, che ha rimontato l’americano Zachary Svaida imponendosi 5-7 6-4 6-4.

Nel tabellone femminile, ottimo esordio per Elisabetta Cocciaretto, che ha dominato la lettone Darja Semenistaja con un netto 6-4 6-1, qualificandosi al secondo turno.

Tra le altre protagoniste, vittoria per l’ucraina Julija Starodubceva sulla tedesca Eva Lys (6-1 6-4). L’americana Alycia Parks ha superato 7-5 7-6 l’austriaca Sinja Kraus, mentre la ceca Tereza Valentova ha battuto 6-2 6-4 l’americana Katie Volynets.

Successo anche per la spagnola Paula Badosa, che ha regolato 7-5 6-3 la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. Infine, netta affermazione per l’australiana Talia Gibson, che ha travolto la ceca Sara Bejlek con un perentorio 6-1 6-0.