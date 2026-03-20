Roma eliminata dall’Europa League: il Bologna vince 4-3 ai supplementari e vola ai quarti

ROMA - Serata amara per la Roma, che saluta l’Europa League al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. Allo Stadio Olimpico, dopo l’1-1 dell’andata, è il Bologna FC a staccare il pass per i quarti di finale imponendosi 4-3 dopo i tempi supplementari.

La gara è stata un concentrato di intensità e colpi di scena. Nei tempi regolamentari il Bologna ha trovato la via del gol con Rowe, Bernardeschi e Castro, mentre la Roma ha risposto con Ndicka, Malen e Pellegrini, autore della rete che nel finale aveva riacceso le speranze dei giallorossi e trascinato il match ai supplementari.

Quando la partita sembrava indirizzata verso un epilogo ancora più incerto, è arrivato il colpo decisivo: al 110’ Cambiaghi ha firmato il gol che ha gelato l’Olimpico, consegnando al Bologna una qualificazione storica.

Non è bastato alla Roma il sostegno del pubblico e una prestazione generosa per evitare l’eliminazione. La squadra guidata da Gasperini esce così dalla competizione europea, vedendo sfumare uno degli obiettivi stagionali.

Per i giallorossi ora resta il campionato, con la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League ancora aperta, ma resa più complessa dagli ultimi risultati.