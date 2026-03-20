Lecce, Gandelman convocato da Israele: impegno contro la Georgia

Il centrocampista Omri Gandelman, in forza al US Lecce, è stato convocato dalla nazionale israeliana per un’amichevole internazionale.

Il giocatore prenderà parte alla sfida in programma il 26 marzo contro la Georgia national football team, che si disputerà in trasferta. Al termine dell’impegno, Gandelman farà rientro in Italia tra il 27 e il 28 marzo per riprendere gli allenamenti con il Lecce in vista del prossimo turno di campionato.

I salentini torneranno in campo lunedì 6 aprile alle ore 15, quando affronteranno l’Atalanta BC allo stadio Via del Mare, nella trentunesima giornata di Serie A.

In questa stagione Gandelman ha collezionato 11 presenze con la maglia giallorossa. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie del KAA Gent e del Maccabi Netanya FC, oltre a diverse esperienze nei settori giovanili.

A livello internazionale, il centrocampista ha già totalizzato 5 presenze con la nazionale maggiore di Israele e 15 con l’Under 21.

Per il Lecce, intanto, resta centrale l’obiettivo salvezza in questo finale di stagione, con ogni punto che potrà risultare decisivo nella corsa alla permanenza in Serie A.