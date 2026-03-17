Miggiano, Endometriosi: diagnosi, cura e sostegno: dibattito al Theatrum il 20 marzo



MIGGIANO (LE) - Endometriosi, diagnosi precoce, cura e sostegno concreto: al Theatrum di Miggiano un evento per informare e fare rete. - Endometriosi, diagnosi precoce, cura e sostegno concreto: al Theatrum di Miggiano un evento per informare e fare rete.





Venerdì 20 marzo rappresentanti del mondo medico, istituzioni e associazioni insieme per sensibilizzare e informare con un focus multidisciplinare. Inaugurazione della Endopank®, simbolo della lotta contro l’endometriosi.





Venerdì 20 marzo, alle ore 18:00, il Theatrum di via Roma a Miggiano ospiterà un evento di grande rilevanza per la sensibilizzazione sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce milioni di donne in Italia e spesso riconosciuta con grande ritardo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Miggiano in collaborazione con l’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, prenderà avvio con l’inaugurazione della Endopank®, panchina gialla simbolo della lotta contro questa patologia, pensata per richiamare attenzione e informazione nella comunità, e proseguirà con interventi di medici, specialisti e una testimonianza diretta.





L’evento sarà l’occasione per discutere di diagnosi precoce, percorsi terapeutici e strumenti di supporto, in un approccio multidisciplinare che coinvolge medici, specialisti, associazioni e cittadini.





Saluti:

Avv. Michele Sperti – Sindaco di Miggiano





Interventi

Imma Nestola – Tutor associazione “La voce di una è la voce di tutte”

Giuseppe Marzo – Specialista in Ostetricia e Ginecologia, Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, Pia Fondazione “Card. G. Panico” – Tricase

Anna Chiara Coluccia – Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, Pia Fondazione “Card. G. Panico” – Tricase

Mariangela Mariano – Fisioterapista, specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico

Clara Del Popolo – Biologo nutrizionista (nella foto)

Testimonianza: Angela Coluccia, che racconterà la propria esperienza diretta, offrendo spunti concreti sull’impatto della malattia nella vita quotidiana

Modera: dott.sa Roberta Longo





L’incontro vuole essere non solo un momento informativo, ma anche un’occasione per accendere i riflettori sulla necessità di riconoscere i sintomi, facilitare l’accesso alle cure e diffondere conoscenza tra la comunità. La Endopank® che sarà inaugurata rappresenta un segnale tangibile e visibile, un simbolo della battaglia contro l’endometriosi, pensato per stimolare attenzione, curiosità e consapevolezza.





La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: informarsi e discutere insieme agli specialisti è il primo passo per riconoscere la malattia, sostenere chi ne è affetto e promuovere una rete di supporto concreta sul territorio.