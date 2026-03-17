Il Circo Bellucci fa tappa a Maglie con un nuovo spettacolo



MAGLIE (LE) - Da venerdì 20 a lunedì 30 marzo a Maglie (Le), in via fratelli Piccinno, farà tappa il Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, completamente rinnovato, come sempre pensato per sorprendere e coinvolgere il pubblico di ogni età - Da venerdì 20 a lunedì 30 marzo a Maglie (Le), in via fratelli Piccinno, farà tappa il Circo Bellucci, con uno spettacolo nuovo, completamente rinnovato, come sempre pensato per sorprendere e coinvolgere il pubblico di ogni età





La carovana, che in questi mesi sta attraversando senza sosta la Puglia, approda nel cuore del Salento con un mix di emozioni, ritmo e meraviglia, grazie alle esibizioni di tigri, cavalli, lama, pony, insieme a clown, giocolieri, acrobati e numeri capaci di lasciare senza fiato. Sotto lo chapiteau prende vita un racconto fatto di adrenalina e poesia, dove la tradizione circense incontra l’energia di artisti premiati nei più importanti festival internazionali.





Tra i protagonisti ci saranno le tigri di Jerry Nicolay, figura di spicco del panorama circense italiano, riconosciuto per la sua abilità nell’addestramento dei grandi felini e per i numeri con animali esotici che uniscono potenza, eleganza e un rapporto scenico costruito con esperienza e sensibilità. Accanto a lui, la famiglia Folco, con il loro applauditissimo numero di cani e giocoleria: una delle realtà più amate del circo contemporaneo, custode di una tradizione che attraversa generazioni e che oggi si rinnova grazie a una nuova leva di artisti cresciuti letteralmente "in pista", capaci di portare freschezza, ritmo e un’energia contagiosa.





A dare voce alla magia ci sarà il ventriloquo Mr Maltese, tra i giovani talenti più interessanti della scena italiana, capace di combinare tecnica impeccabile, comicità moderna e una presenza scenica che conquista sia i bambini sia gli adulti. Non mancherà il clown Ferrandino, che porta in pista una comicità genuina e senza tempo: un mix di ritmo, improvvisazione e interazione con il pubblico, capace di trasformare ogni risata in un momento di leggerezza e complicità, perfetto contrappunto ai numeri più adrenalinici dello spettacolo. A completare il viaggio sotto lo chapiteau, gli animali esotici Bellucci, protagonisti di quadri scenici suggestivi e ricchi di fascino, e un corpo di ballo che dà colore, movimento e respiro a ogni momento dello spettacolo, cucendo insieme le emozioni in un racconto unico.





"Proseguiamo la nostra tournée ormai da due anni – ha affermato Emidio Bellucci, direttore dell’omonimo circo – e arriviamo a Maglie con uno spettacolo che si distingue per innovazione e qualità, capace di trasformare ogni applauso in un abbraccio collettivo che unisce il pubblico in un’unica grande emozione".





Gli spettacoli si terranno per tutti i giorni (tranne martedì e mercoledì) con doppia replica alle 17.30 e alle 19.30. Lunedì 30 ci sarà un unico spettacolo alle 17.30.





Circo Bellucci – via fratelli Piccinno – Maglie (Le)

Infoline: 3486490075