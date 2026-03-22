Milan-Torino 3-2: rossoneri vincenti a San Siro
MILANO - Vittoria sofferta ma preziosa per il Milan, che supera 3-2 il Torino FC al termine di una gara combattuta.
Partono forte gli ospiti, capaci di mettere in difficoltà i rossoneri senza però trovare il gol. Al 36’ passa il Milan con Strahinja Pavlović, che segna con un tiro dalla distanza. Il Torino reagisce e trova il pareggio al 44’ con Giovanni Simeone: si va all’intervallo sull’1-1.
Nella ripresa cresce l’intensità del Milan, che in due minuti indirizza la gara: al 54’ segna Adrien Rabiot, mentre al 56’ è Youssouf Fofana a firmare il 3-1.
Nel finale il Torino accorcia le distanze con un rigore trasformato da Nikola Vlašić all’83’, dopo fallo di Pavlović su Simeone. I granata però non riescono a completare la rimonta e il match termina 3-2 per i rossoneri.
Il tabellino
Marcatori: 36’ Pavlović, 44’ Simeone, 54’ Rabiot, 56’ Fofana, 83’ rig. Vlašić
AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori (1' st Athekame), Koni De Winter, Strahinja Pavlović; Alexis Saelemaekers (45' st Odogu), Youssouf Fofana (25' st Ricci), Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic (32' st Gimenez), Niclas Füllkrug (25' st Nkunku).
Allenatore: Massimiliano Allegri
Torino FC (3-4-1-2): Alberto Paleari; Saúl Coco, Ardian Ismajli, Wilfried Ebossé (44' st Kulenović); Marcus Pedersen, Matteo Prati (18' st İlkhan), Gvidas Gineitis (29' st Casadei), Miguel Obrador (44' st Nkounkou); Nikola Vlašić; Giovanni Simeone, Duván Zapata (18' st Adams).
Allenatore: Roberto D'Aversa
Ammoniti: Tomori, Pavlović, İlkhan, Gimenez