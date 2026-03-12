Missile contro la base italiana di Erbil: nessuna vittima tra i militari

ROMA - Un attacco ha colpito la base italiana di Erbil, nel nord dell’Iraq. A riferirlo è stato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, durante la trasmissione Realpolitik su Rete4, spiegando di aver appena ricevuto un messaggio dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Secondo quanto riferito, un missile avrebbe raggiunto l’area della base. Al momento non risultano vittime tra il personale italiano. “Si parla di un attacco, ma ancora non sappiamo con quale esito”, ha dichiarato Bonelli.

La base di Erbil si trova in una posizione strategica, al confine tra Siria, Turchia e Iran, ed è stata istituita nell’ambito dell’operazione internazionale contro l’Isis. Nel corso degli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta del governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha successivamente confermato di aver parlato personalmente con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base italiana in Iraq, assicurando che tutto il personale sta bene. Anche il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la struttura per monitorare la situazione.