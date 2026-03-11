Controlli straordinari a Foggia e in provincia: 37 arresti e oltre 17mila persone identificate a febbraio

FOGGIA - Anche nel mese di febbraio la Polizia di Stato ha proseguito le attività di controllo straordinario del territorio sull’intera provincia di Foggia, con il contributo delle altre Forze di polizia e delle Polizie locali. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati nelle aree più sensibili.

Nel capoluogo sono state effettuate 13 operazioni ad “Alto Impatto”, mentre altre quattro sono state realizzate nel comune di Orta Nova, territorio interessato dal cosiddetto Decreto Caivano bis e considerato ad alta vulnerabilità sociale.

Complessivamente sono stati eseguiti 64 servizi straordinari di controllo del territorio tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo. Le attività si sono concentrate soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida, oltre che nelle aree caratterizzate da situazioni di degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del questore, hanno portato all’identificazione di 17.495 persone e al controllo di 8.115 veicoli. Nel corso dei controlli sono state arrestate 37 persone e denunciate 61, mentre sono stati sequestrati complessivamente 194 grammi di sostanze stupefacenti tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

La Polizia di Stato ricorda inoltre ai cittadini la possibilità di segnalare situazioni sospette o richiedere interventi anche in forma anonima attraverso l’applicazione YouPol per i casi non urgenti oppure, in situazioni di emergenza, tramite il numero unico 112.