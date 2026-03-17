Bari si sveglia sotto la pioggia: allerta gialla e maltempo sulla Puglia

BARI - Bari si è svegliata oggi, martedì 17 marzo, sotto una pioggia insistente che segna l’inizio di una giornata all’insegna del maltempo e delle temperature in calo. Le condizioni meteorologiche sono destinate a peggiorare nelle prossime ore, a causa di una perturbazione che sta interessando l’intero territorio regionale.Già nella giornata di ieri, la Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo gialla, valida dalle ore 20:00 del 16 marzo e per le successive 24 ore. Il provvedimento riguarda tutta la Puglia ed è legato al rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con possibili criticità soprattutto nelle aree più esposte.Secondo le previsioni, nel corso della serata odierna sono attese precipitazioni da isolate a sparse, con accumuli generalmente deboli ma localmente moderati. Tuttavia, la situazione è destinata a intensificarsi nella giornata di domani, in particolare sulla Puglia centro-settentrionale, dove le piogge potranno diventare diffuse e persistenti, con quantitativi cumulati da moderati a localmente elevati.Nel resto della regione, invece, i fenomeni si manterranno più irregolari, con precipitazioni da isolate a sparse e accumuli complessivamente contenuti. Non si esclude, in ogni caso, che possano verificarsi rovesci o temporali anche di una certa intensità.Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza: si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle aree urbane soggette ad allagamenti e lungo i corsi d’acqua, e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali diramati dai Comuni e dalla Protezione Civile.L’allerta gialla indica una situazione di rischio moderato, ma sufficiente a richiedere comportamenti responsabili da parte della popolazione. Il Centro Funzionale della Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico, fornendo aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo e su eventuali criticità.