Rignano Garganico, 23enne barricato in casa con bombole di gas bloccato dai carabinieri

RIGNANO GARGANICO – È stato bloccato in serata un 23enne che, nel centro storico del paese, ha tenuto sotto scacco la comunità minacciando di farsi esplodere in casa con delle bombole di gas.

Il giovane, agli arresti domiciliari, aveva rifiutato per tutta la giornata di aprire la porta di casa. Intorno a mezzogiorno si era barricato nell’abitazione impedendo l’ingresso ai carabinieri.

Solo poco prima delle 20 i militari sono riusciti a fare irruzione e a bloccarlo. Il 23enne è stato affidato al personale sanitario e trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo.