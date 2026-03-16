Natuzzi, incontro al Mise: nessun accordo tra azienda e sindacati

BARI – È rimasta “incolmabile” la distanza tra Natuzzi spa e i sindacati, e la riunione di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è conclusa senza un accordo. Lo comunica la stessa azienda tramite una nota ufficiale.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata. Al centro del confronto il Piano Industriale 2026-2028, che secondo Natuzzi rappresenta “la risposta strategica alla necessità di affrontare la forte instabilità geopolitica ed economica attuale e di adattare il proprio modello di business in risposta ad uno scenario globale in profonda trasformazione”.

I sindacati, invece, hanno respinto le soluzioni già individuate dall’azienda, giudicate inaccettabili perché basate principalmente su esternalizzazioni della produzione e chiusure di stabilimenti. La trattativa resta quindi aperta, ma senza segnali concreti di avvicinamento tra le parti.